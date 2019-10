Noto, riprese le attività al micronido comunale Teresa Schemmari

Riprese, da ieri mattina, le attività al micronido comunale Teresa Schemmari a Noto. Sono 20 i bambini sotto i 3 anni ammessi e che lo frequenteranno da qui a giugno, seguiti dagli operatori della cooperativa La Garderie, affidataria del servizio.

Il Comune di Noto è il primo del Distretto Socio Sanitario 46, di cui è Comune capofila, a lanciare il servizio, finanziato coi fondi Pac Infanzia, per l’anno scolastico 2019/2020.

“Buon inizio di anno scolastico - ha commentato ieri il sindaco Corrado Bonfanti - anche ai nostri piccoli concittadini e ai loro genitori. Sapere che i loro bambini siano in un posto accogliente e sicuro e con educatrici ed educatori qualificati e bravi è sicuramente una cosa importante e rasserenante. Non è mai esistito un micronido comunale in città, lo abbiamo pensato e realizzato, qualche anno fa, per venire incontro alle esigenze di tante famiglie”.