Siracusa, istituto Alberghiero: scatta la protesta degli studenti

Arrabbiati e per nulla intenzionati ad entrare in classe. Sono gli studenti della sede centrale dell'istituto Alberghiero, in via Polibio a Siracusa.

Ieri durante le lezioni in una classe, pezzi di intonaco si sono staccati dal soffitto e sono caduti sui banchi. Per fortuna non hanno colpito nessuno dei ragazzi presenti.

Da qui la protesta indetta per questa mattina e la decisione di non entrare in classe.

Poco più di un mese fa dai balconi dell'edificio, che nei bassi ospita le aule della scuola superiore, si erano staccati diversi calcinacci e transenne erano state montate tutto intorno alla scuola per interdire il passaggio e la sosta. Da quel giorno è stata disposta l'entrata e l'uscita degli studenti dalle uscite di sicurezza.