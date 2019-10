Siracusa, Street control: ad una settimana dall'avvio bilancio in chiaroscuro

E' trascorsa una settimana dall'entrata in vigore dello Street control, il dispositivo messo in campo dall'amministrazione comunale di Siracusa, attraverso la Polizia municipale: una telecamera installata sul tetto delle auto della Municipale con 100 scatti al minuto va a caccia degli automobilisti con il vizio del parcheggio selvaggio, ma anche di coloro che circolano senza assicurazione e con la revisione scaduta. Molte multe sono già state elevate e a breve arriveranno a casa dei destinatari.

Il bilancio è ancora in chiaroscuro, nel senso che sicuramente è diminuito il numero dei veicoli lasciati in doppia fila: il miglioramento è più evidente nella parte alta della città, da viale Tica a Viale Tisia e Viale Zecchino. Qui è, infatti, più difficile trovare auto lasciate in sosta in doppia fila senza il conducente a bordo.

Gli irriducibili pare siano concentrati in Corso Umberto, Via Malta e anche in Corso Matteotti.

A questo punto solo il prosieguo e la costanza dei controlli e dei rilievi effettuati con lo Street control e l'arrivo delle prime sanzioni potrà essere il punto di svolta per poter assicurare al capoluogo una viabilità meno congestionata attraverso il rispetto delle regole.