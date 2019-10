La Digital tax in vigore da gennaio, Gualtieri: "E' nella manovra"

"Come è noto l'Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della manovra": lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin.

Arriva un piano per la casa del governo da un miliardo. "Rinascita urbana", su iniziativa del ministro Paola De Micheli, sarà "un programma pluriennale per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e la rigenerazione urbana".

Le misure, viene spiegato, saranno nel decreto fiscale e in manovra: in totale valgono un miliardo. I fondi saranno cumulabili con misure come il sisma bonus e l'ecobonus. Ci sarà cofinanziamento delle Regioni e l'apporto di risorse private, da Cdp e fondi privati.