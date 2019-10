Sortino, manutenzione del verde pubblico della zona nord

Completati i lavori di manutenzione straordinaria del Centro sociale giovanile a Sortino.

Grazie al finanziamento statale di 70 mila euro, l’Ufficio tecnico comunale ha proceduto all’affidamento degli interventi di sistemazione di alcune aree a verde cittadine.

Gli interventi hanno riguardato tre aree di Via Aldo Moro: gli alberi e le siepi all’interno del Centro sociale giovanile; la piazza “Sortinesi nel mondo”, oggetto della potatura delle palme nella quale sono previsti ulteriori interventi di ripristino delle panchine in legno; il taglio di alcuni alberi e messa in sicurezza della piazzetta di via Aldo Moro e realizzazione di un impianto di irrigazione con la piantumazione di arbusti.