Siracusa, i Carabinieri incontrano gli studenti del Federico II di Svevia

Bullismo e cyberbullismo. Questi i due temi affrontati questa mattina dai carabinieri durante un incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore Federico II di Svevia.

L’incontro rientra nel più ampio progetto di cultura e diffusione della legalità fra i giovani, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con gli istituti scolastici della Provincia.

Le tematiche affrontate sono particolarmente diffuse tra i giovani. L’incontro è stato un momento di confronto e di approfondimento da parte degli studenti con i militari dell’Arma.

Ulteriori incontri con gli istituti scolasti presenti in Siracusa sono previsti nei prossimi giorni e per tutto l’anno scolastico 2019-2020