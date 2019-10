Siracusa, parcheggi e trasporti: interlocuzioni e verifiche in corso

Ieri, all'Urban center, secondo incontro del “Tavolo dell’ascolto e della partecipazione” promosso dall’assessore all'Urbanistica, Centro storico, Mobilità e trasporti e Risorse mare, Maura Fontana.

L’assessore ha riferito di aver chiesto il potenziamento dei collegamenti delle zone balneari all'Ast che attiverà una linea in aggiuntiva con capolinea a Santa Teresa Longarini alle 9, 10:30, 12 e 16. Dal 9 settembre, inoltre, alla Pizzuta, le linee 5 e 6 si sono aggiunte alla 12. Presto saranno installate le paline di fermata con gli orari dei collegamenti.

Le associazioni delle zone balneari hanno chiesto di anticipare la prima corsa dei bus; l'introduzione, nella prossima stagione, di una navetta dalla stazione di Fontane bianche a servizio delle spiagge; la possibilità di sperimentare una Ztl a Fontane bianche nella stagione estiva limitatamente ad alcuni giorni e per fasce orarie così da rendere pedonale un tratto di viale dei Lidi usufruendo della viabilità interna; una cartellonistica di ingresso in contrada Arenella; la posa di strisce pedonali in alcuni punti sensibili delle zone balneari.

Riguardo i parcheggi il Comune sta attivando una procedura per la ripresa in possesso e successiva demolizione dell'ex bar del Molo Sant’Antonio che consentirebbe ai pedoni di raggiungere direttamente il ponte Santa Lucia senza passare per via Bengasi. Inoltre, è in corso di attuazione l'aumento, nelle ore serali, dei posti auto sfruttando gli spazi destinati la mattina ai bus turistici.

Per conto dell’associazione delle guide turistiche, Carlo Castello ha chiesto un intervento di pulizia del parcheggio Talete; un collegamento stabile tra Siracusa, Noto, Modica e Scicli; la rimodulazione delle tariffe delle navette con diversificazione tra turisti e residenti.

Per quanto concerne le tre aree da destinare ai parcheggi, per l'ex aula bunker è stato affidato un progetto ad un tecnico del Comune, per lo scalo merci di via Columba sono in corso incontri con le Ferrovie per definire le modalità di utilizzo e per l'area alle spalle di Casina Cuti è stato pianificato un appuntamento con la Sovrintendenza.