Siracusa, bonifiche odierne tra rifiuti abbandonati e olio esausto. LE FOTO

Proseguono le operazioni di bonifica e diserbo in tutta la città di Siracusa. A comunicarlo l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri.

Tanti i sacchetti di spazzatura abbandonati agli angoli delle strade rimossi in via Necropoli Grotticelle, via Aldo Carratore, via Santi Amato e via Marzamemi.

Di particolare rilevanza l'operazione di bonifica in via Italia dove è stato trovato anche olio esausto. Operazioni di diserbo inoltre di alcune aree di Ortigia e della zona Umbertina.

Ancora in corso la derattizzazioni in più parti della città.