Noto, “Una manovra per la vita”: una gazebo in piazza per salvare i bambini

“Una manovra per la vita” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 13 ottobre, in Piazza Municipio, a Noto, dove si terrà la Giornata Nazionale della Simeup (Società Italiana di Medicina, di Emergenza ed Urgenza Pediatrica).

Sarà allestito un gazebo dalle 9 alle 13 in piazza Municipio dalla Simeup sezione di Siracusa in collaborazione con il Comitato di Noto della Croce Rossa Italiana e con medici pediatri, con il patrocinio del Comune di Noto, sarà spiegato come intervenire per la distruzione da corpo estraneo in un neonato, con esempi di applicazione anche della cosiddetta “Manovra di Heimlich” per i bambini di oltre un anno e per gli adulti.