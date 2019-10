Rosolini, il Comune cerca gestori per l’impianto sportivo 23 maggio 1992: pubblicato avviso

Pubblicato dal Comune di Rosolini l'avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in gestione dell'impianto sportivo polivalente coperto 23 maggio 1992 di Contrada Ristallo Masicugno.

Possono presentare domanda tutte le Associazioni e/o società, operanti nel territorio del Comune di Rosolini, dai cui statuti si evincano prevalenti attività sportive.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Rosolini, in Via Roma 2 96019 Rosolini, in plico sigillato recante l'oggetto del presente avviso con l'indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre 2019.