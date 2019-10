Libero Consorzio, per Siracusa solo 1 milione di euro: Cafeo "Disattesi impegni presi"

Sarebbero dovuti ammontare a 28 milioni di euro i fondi regionali da dividere per i Liberi consorzi in base alle esigenze di quest'ultimi. A Siracusa, però, arriverà solo 1 milione di euro. A darne notizia il deputato regionale del Pd, Giovanni Cafeo, il quale punta il dito contro il Governo regionale.

"Disattesi gli impegni presi, abbandonata la ex provincia di Siracusa e soprattutto ignorata la sorte dei lavoratori" - dichiara Cafeo - “Siracusa è stata considerata una partita ormai irrecuperabile in quanto in dissesto, situazione peraltro condivisa con il comune di Catania al quale però vengono riconosciuti ben 11 milioni”.

“Ritengo sia arrivato il momento di far sentire forte e chiara la voce di Siracusa, attraverso una presa di posizione netta dei sindacati e delle organizzazioni di categoria. Io farò sentire la mia a Palermo e a Roma – conclude l’On. Cafeo – ma anche se la soluzione definitiva dipende dal Governo Nazionale, non si può stare in silenzio rispetto ad un Governo Regionale che vuole mortificare un territorio e soprattutto i lavoratori della ex provincia e delle sue partecipate, senza nessuna responsabilità sugli errori di chi ha in passato amministrato l'ente provincia”.