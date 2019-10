Siracusa, Casa Monteforte occupata abusivamente: scatta azione legale

E' stata abusivamente occupata Casa Monteforte, la struttura di via Picherali donata all'Ente dalla proprietaria con il vincolo di destinazione d'uso a casa di riposo per donne anziane e bisognose.

A dirlo sono gli uffici del comune che, nei giorni scorsi, con il supporto dell'assessore Rita Gentile, hanno effettuato un sopralluogo per verificare le planimetrie.

Da qui l'avvio della procedura legale per indebita appropriazione nei confronti dei terzi abusivi.