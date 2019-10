Pachino, 19enne in bici raggiunto da colpi di pistola: arrestata la madre dell'indagato per possesso illegale di arma da fuoco

E' stata arrestata, per possesso illegale di arma da fuoco, la madre dell'indagato che, lo scorso 18 settembre, avrebbe ferito un coetaneo con un colpo di arma da fuoco.

L'agguato poco dopo le 19 in via Pesaro nel centro di Pachino, nel Siracusano. Vittima un 19enne ferito ad una gamba che è stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola. Il giovane, disoccupato, era in sella alla sua bicicletta.

Da quella sera partirono le indagini e la ricerca dell'arma utilizzata.

In un primo momento, le ricerche si concentrarono nello specchio d’acqua sito di fronte contrada Bove Marino in territorio di Noto, senza ritrovare l’arma.

Ulteriori indagini, hanno consentito di effettuare una perquisizione domiciliare a casa della madre dell’autore del reato, che ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola modificata, calibro 7,65, completa di caricatore.