Buccheri, frane sulla Sp 5: il sindaco denuncia la mancata manutenzione dei canali di scolo

La Strada Provinciale 5 Buccheri - San Giovanni dissestata dalla pioggia. Questa mattina un tratto di circa 15 metri, ha ceduto a causa della carente manutenzione dei canali di scolo da parte del Libero consorzio, ente proprietario.

"Sono rammaricato e deluso per quanto accaduto - dice il sindaco di Bucheri, Alessandro Caiazzo - e questa è la dimostrazione del più totale fallimento gestionale e politico del Libero Consorzio di Siracusa, ridotto oramai all’osso e inutile a fronteggiare le tante difficoltà che si sono venute a creare in questi anni. Si sono limitati, rispetto alle mie richieste, a rispondere di non aver soldi e di impegnarsi a progettare se riusciranno a reperire le risorse; intanto le strade crollano, e quello che poteva essere scongiurato attraverso il corretto utilizzo della ditta Siracusa Risorse e attraverso una regolare manutenzione ordinaria, si è drammaticamente palesato. Inutile dire - conclude - che ritengo ci siano gravissime responsabilità contabili, amministrative e giuridiche che adesso ritengo debbano essere appurate nelle competenti sedi”.