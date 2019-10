Nell'Agrigentino, furto di energia elettrica: 24 arresti

Ventiquattro persone, residenti in due diverse palazzine di Licata, sono state arrestate dai carabinieri per furto aggravato. I militari sospettavano che in alcuni palazzi ci fossero degli allacci abusivi alle reti idriche ed elettriche. Una cinquantina di carabinieri hanno dato corso al blitz e in flagranza di reato hanno proceduto a 24 arresti. In alcuni casi, le bollette non venivano pagate da 7 anni. Il danno, per le società che si occupano della gestione dei servizi, si aggira intorno ad un milione di euro.