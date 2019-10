Augusta, muro pericolante in via Lavaggi: interdetto al traffico il ponte Rivellino Quintana

Muro pericolante in via Giovanni Lavaggi, ad Augusta, nella sua parte che risale fino ad Augusta Isola (all’altezza della cosiddetta Porta “Matri i Diu”). Da qui la decisione del sindaco, Cettina Di Pietro, di interdire al traffico veicolare il ponte Rivellino Quintana.

Sul posto si sono recati la Polizia Municipale, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che hanno fatto i rilievi del caso. Informata anche la Soprintendenza di Siracusa e oggi – stabilita la competenza per l’intervento – si provvederà in somma urgenza ad eliminare lo stato di pericolo.