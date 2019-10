Nasce a Siracusa una sartoria sociale

Una sartoria sociale dove confezionare abiti per uomo, donna e bambini. Sarà inaugurata oggi la sartoria sociale “Derick fashion”, nata grazie al progetto 8xmille “Liberi di partire, liberi di restare” a cura delle suore missionarie di San Carlo Borromeo Scalabriniane in sinergia con la Caritas diocesana di Siracusa, Progetto Policoro, lo sportello lavoro “Labor ergo Sum” e l’associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe.

Ad aprire la sartoria sarà Federick, nigeriano, che insieme alla moglie Agatha in stato di gravidanza e alla figlia Mery di due anni, risiedeva in Libia e fu costretto ad affrontare un viaggio in mare nel giugno del 2015.