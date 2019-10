Avola, 250 mila euro per riqualificare il parcheggio di piazza San Sebastiano

E' stato ammesso a finanziamento regionale la riqualificazione del parcheggio di piazza San Sebastiano, ad Avola, per un importo di oltre 250 mila euro per il miglioramento del parcheggio di piazza San Sebastiano. A darne notizia il sindaco Luca Cannata che, questa mattina, ha compiuto un sopralluogo nell’area: “Grazie a questo finanziamento – le parole del primo cittadino - l’area di San Sebastiano sarà riqualificata. Continuiamo a lavorare per l’ammodernamento dei quartieri e della viabilità”.