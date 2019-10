Siracusa, riattivato il semaforo all'ingresso del Cimitero

E' stato riattivato il semaforo all'ingresso del cimitero di Siracusa. A darne notizia è il consigliere comunale Sergio Bonafede che, esprimendo soddisfazione, dichiara: "Coloro che si recano a rendere omaggio ai loro defunti possono ora farlo in sicurezza, senza rischiare ogni volta la vita. Continuerò inoltre nel mio impegno per ottenere un dignitoso servizio di collegamento con mezzi pubblici, per quanti non dispongono di automobili private"