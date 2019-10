Siracusa, "Catarsi, i colori della trasformazione”: la mostra di opere pittoriche realizzata da utenti del gruppo autistici

Si intitola “Catarsi, i colori della trasformazione”, la mostra che sarà presentata venerdì alla stampa e che sarà aperta dal 12 al 20 ottobre 2019 nella chiesa di S. Cristoforo in via Dione, nel centro storico di Ortigia a Siracusa.

Le opere pittoriche in mostra sono state realizzate tutte dagli utenti del Gruppo Autistici Adulti dello SMA1 dell’Asp di Siracusa a conclusione dell’esperienza laboratoriale del progetto “Dream Factory” realizzato in collaborazione con la sezione provinciale ANGSA e l’Accademia di Belle Arti “Made Program” di Siracusa.

“Indubbiamente – spiega il direttore del Dipartimento Salute mentale Roberto Cafiso – la partecipazione della cittadinanza, oltre che delle istituzioni, fornisce un contributo concreto al superamento dello stigma presente nella popolazione sui disturbi dello spettro autistico e rappresenta, inoltre, parte integrante della rete di supporto necessaria al raggiungimento delle finalità del progetto che vede nell’inclusione sociale, oltre che nel benessere individuale, il suo fine ultimo”.