Siracusa, in commissione il bilancio consuntivo: Castagnino "Inizia il tango dei capitoli e sottocapitoli"

Arriva domani in commissione consiliare il bilancio consuntivo. Per prima cosa bisognerà verificare se, il consuntivo proposto coincide con il preventivo. A dirlo è il consigliere comunale di Siracusa protagonista, Salvo Castagnino, puntando il dito contro l'Amministrazione.

"Capita - dice Castagnino - che questa maggioranza parte con una struttura di bilancio preventivo che poi modifica nel percorso amministrativo. Perché lo fa? Semplice, non è capace di programmare o vuole mandare un messaggio ai cittadini di programmazione in investimenti che non farà per garantirne altri che mediaticamente sono zero ecc ecc. vi faccio un esempio, hanno programmato un bilancio 2019 con soli 400 mila euro in manutenzione strade ma nessuno dei siracusani lo sa, perché buttano fumo negli occhi con entrate di finanziamenti che ad oggi non ci sono. - e poi conclude - La commissione dovrà adempiere al compito di verifica, se chiederà di verificare se un capitolo è stato modificato in itinere avremo la risposta reale. Da domani si inizia il tango dei capitoli e sottocapitoli di bilanci"