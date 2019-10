A rischio sgombero l’istituto Bartolo di Pachino, oggi in commissione Cultura: Cannata "Tante soluzioni sul tavolo"

La difficile vicenda che vede a rischio sgombero l’istituto superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino è stata affrontata, questa mattina, all'Ars, in V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro.

Tra le ipotesi sul tavolo anche un possibile trasferimento di somme che potrebbero consentire al Libero consorzio di Siracusa di far fronte ai canoni di locazione pregressi. Il caso, inoltre, sarà affrontato anche in conferenza Regione-enti locali.

A spiegare le altre ipotesi discusse questa mattina la deputata regionale Rossana Cannata: "Valutata anche l’ipotesi, come nostro prossimo intervento legislativo, di creare una riserva dedicata al fine di poter destinare delle somme specifiche e consentire così l’estinzione del debito, mentre con il dipartimento dell’Istruzione si è pensato di intervenire sui fondi statali destinati all’edilizia scolastica, valutando l’ipotesi dell’acquisto dell’immobile".