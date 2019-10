Palermo, scoperto un giro di droga venduta in carcere

Avrebbe usufruito di permessi premio dal carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo per poi rientrare con dosi di droga da vendere ai detenuti. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno eseguito, per questa accusa, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di G.M. di 44 anni. Le indagini sono state condotte dagli stessi agenti del penitenziario coordinati dal commissario capo Giuseppe Rizzo. Il gip ha disposto la custodia in carcere per detenzione ai fini di spaccio di droga