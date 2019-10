Trovati cagnolini sulla Siracusa-Catania, tornati a casa: sono salvi

Roxy e Leo, labrador madre e figlio, nella tarda mattinata di oggi sono tornati a casa. Finisce bene la brutta avventura cominciata questa notte e che ha visto i due cani vagare sull'autostrada Siracusa-Catania, disorientati. La Polizia stradale li ha trovati sulla corsia di sorpasso e li ha tratti in salvo.

Dopo essere stati portati al Comando della Polizia Municipale, è iniziata la gara di solidarietà lanciata su facebook per trovare loro una sistemazione.

Il padrone dei due cani, Salvatore Salerno - li ha riconosciuti dalla foto diffusa sui social e li ha potuti riabbracciare: "Il cancello della nostra villetta - ha dichiarato - si era aperto per il maltempo e così sono usciti. Per fortuna sono sani e salvi per la gioia di tutta la famiglia, in particolare dei miei figli".