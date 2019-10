Guardia di Finanza di Augusta, si insedia il Capitano Andrea Sotgiu

Cambio al vertice alla Guardia di Finanza di Augusta dove, in questi giorni, si è insediato il Capitano Andrea Sotgiu, che sostituisce il Maggiore Danilo Nicotra, destinato ad altro incarico alla sede di Palermo.

ISotgiu, ennese di 34 anni, proviene dalla Compagnia di Agrigento, comandata per 3 anni, dopo aver prestato servizio alla Compagnia di Civitavecchia e al Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste. L’Ufficiale, laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza, ha anche frequentato un Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi.