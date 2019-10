A Siracusa i casting per il programma Amore Criminale

Si terranno domani e dopodomani, a Siracusa, a Casina Minniti, in largo Logoteta (alla Giudecca), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per la trasmissione di Rai Tre “Amore criminale”.

A realizzarlo sarà la casa di produzione NonPanic, in collaborazione con la Film Commission del Comune, che proprio a Siracusa girerà la prima puntata della nuova stagione la cui messa in onda è prevista nel 2020.

Le specifiche richieste dalla casa di produzione.

- Donna: età scenica 30 anni, occhi castani, capelli castani lisci mossi, corporatura media, altezza 1.60 m, volto mediterraneo.

- Uomo: età scenica 30/35, occhi chiari, capelli castani, corporatura media/robusta, altezza 1.70, volto caucasico.

- Uomo: età scenica 60/65 anni, occhi castani, capelli bianchi/castani, stempiato, corporatura media, altezza 1.65/1.75, volto mediterraneo.

- Donna: età scenica 60/65 anni, occhi castani, capelli castani lisci corti, corporatura robusta, altezza 1.50/1.60, volto mediterraneo.

- Donna: eta scenica 25/30 anni, occhi castani, capelli castani lisci con meches bionde, corporatura magra/atletica, altezza 1.60/1.65, volto mediterraneo.

- Uomo: età scenica 30 anni, capelli castani/brizzolati, occhi castani, corporatura magra, altezza 1.75/1.80, volto caucasico.

- Uomo: età scenica 50/60 anni, calvo con pochi capelli, occhi castani, corporatura magra, altezza 1.75, volto mediterraneo.

- Donna: età scenica 30 anni, occhi castani, capelli castani lisci, corporatura magra, altezza 1.65, volto mediterraneo.

- Donna: età scenica 30 anni, occhi castani, capelli castani lisci, corporatura media, altezza 1.65, volto mediterraneo.

- Uomo: età scenica 50/60 anni, occhi castani, capelli neri brizzolati, corporatura robusta, altezza 1.70, volto mediterraneo.