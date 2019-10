Il siracusano Bellinvia eletto presidente dell'Associazione regionale Luciano Lama

Mimmo Bellinvia, già segretario generale della Flai Cgil di Siracusa, è stato eletto presidente dell'Associazione regionale di volontariato Ong “Luciano Lama”, lo scorso 29 settembre, con voto unanime dell’assemblea generale dei soci.

"Per me guidare l’Associazione Luciano Lama è un onore, ma anche un onere; - ha detto Bellinvia - sicuramente si andrà avanti, per tante cose, all’insegna della continuità, anche se ho in mente delle proposte che porterò al vaglio del direttivo. Una cosa è certa: l’Associazione Luciano Lama è più viva che mai e ha tutta l’energia per guardare sempre avanti>"