Siracusa, Fp Cisl: Passanisi "Avviata formazione per i lavoratori"

Una pagina dedicata alla formazione sul sito nazionale e delegati aziendali che informano i lavoratori. Così scende in campo FP Cisl, con una serie di attività che hanno come finalità l'assistenza e tutela la dei lavoratori.

“Il mondo del lavoro muta rapidamente – commenta il segretario generale della FP Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – e con esso anche la necessità di approcciarsi ad esso in maniera più moderna. Se consideriamo la mole di dipendenti pubblici andati in pensione, comprendiamo benissimo che prossimamente, lo Stato, dovrà procedere a rimpinguare le file delle piante organiche in sofferenza. Come sindacato stiamo lavorando molto sulla formazione – continua Passanisi – Io concorsi già banditi possono tornare utili a molti dipendenti che, nel settore pubblico, possono ambire a ruoli dirigenziale. Ci sono, inoltre, una serie di convenzioni stipulate con diverse università che aprono un ventaglio notevole di offerte formative. Oggi aiutiamo nella preparazione perché in molti chiedono questo.”