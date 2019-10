Floridia solidale, raccolto e suddiviso il materiale scolastico

E' stato raccolto e suddiviso il materiale scolastico ai bambini del progetto “Dopo la scuola - Floridia solidale”, in occasione di un evento che si è tenuto nel pomeriggio di domenica 22 settembre, coordinato dall'associazione Ninphea.

Venerdì 4 ottobre, nella ospitale sede del Museo Nunzio Bruno, le famiglie in difficoltà hanno potuto accedere all’iscrizione dell’anno associativo 2019/2020 e hanno raccolto il materiale scolastico per i loro figli. Da lunedì 7 Ottobre è stato dato avvio, intanto, alle lezioni di sostegno didattico ai 13 utenti iscritti iniziando così il percorso di supporto scolastico. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, fino al 19 ottobre, il Museo Nunzio Bruno si farà casa di cultura per i piccoli studenti. Intanto si attende di rinnovare le convenzioni che possono permettere ai ragazzi di svolgere attività laboratoriali e sportive.