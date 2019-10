Palermo, approvati emendamenti a firma Cannata: riguardano Made in Sicily e famiglia

Promozione del Made in Sicily e sostegno alle famiglie. Sono i temi al centro di due emendamenti al Collegato, firmati Fratelli d’Italia, approvati dall’Assemblea regionale siciliana. Lo comunica la deputata regionale Rossana Cannata che spiega come "nonostante i tagli al Collegato, si sia registrato il via libera a due importanti proposte di Fratelli d’Italia su prodotti tipici e famiglia. La prima prevede che la Regione promuova accordi quadro con soggetti privati con sede in Sicilia, tra cui catene commerciali e alberghiere, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali “Made in Sicily”. La seconda dà l’accesso a un plafond e il diritto a un certificato “Family plus” per tutte quelle imprese in primo fila nel sostegno alla famiglia. In poche parole per tutte quelle imprese che hanno messo in campo misure dedicate come quelle che consentono ai genitori la permanenza nell’occupazione dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, la creazione di asili nido aziendali, iniziative finalizzate all’intrattenimento dei figli dei dipendenti e borse di studio destinate agli stessi".