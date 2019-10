Tesseramento Partito Democratico, per Siracusa nessun banchetto in piazza: adesioni solo sul web

E' aperto, anche a Siracusa, il tesseramento al Partito democratico per l'anno 2019/2020. La novità di quest'anno è la sola ed unica possibilità di tesseramento sul web.

Infatti, nei giorni scorsi, sarebbe stato possibile avviare la campagna di tesseramento nelle piazze ma, mentre in altre città dell'Isola questo è stato fatto, nel capoluogo aretuseo nulla è stato organizzato.

Per coloro che vorranno iscriversi al Pd c'è tempo fino al 30 dicembre sul sito del partito.

Quest'anno i numeri potrebbero mettere ansia ai fedeli del partito, a seguito della scissione messa in atto da Mattero Renzi che ha dato vita a Italia viva, ma ha tolto anche parte di energie vitali per il Pd.

Subito dopo il tesseramento si scalderanno i motori per il congresso.