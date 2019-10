Siracusa, albero abbattuto dal maltempo in via Necropoli Grotticelle

Tanti i disagi creati questa mattina dal maltempo, e tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco a Siracusa e provincia, Tra questo da segnalare quello in via Necropoli Grotticelle dove un albero è caduto su pubblica via. L’albero era caduto a ridosso di attività commerciali. Nessun danno a persone o cose è stato registrato