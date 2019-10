Floridia, mancato stipendio di settembre: i dipendenti comunali in stato di agitazione

E' stato dichiarato lo stato di agitazione dai dipendenti del Comune di Floridia per la mancata erogazione dello stipendio di settembre.

Insieme ai lavoratori anche i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, i quali hanno chiesto la convocazione di un incontro al prefetto, in presenza del sindaco e del Responsabile Ufficio Ragioneria del Comune di Floridia.

All'Ente la Corte dei Conti ha chiesto di adottare misure correttive per almeno cinque milioni di euro per le criticità evidenziate nei bilanci preventivi e consuntivi degli anni precedenti.

“Una situazione di grande incertezza – dichiarano i segretari generali del pubblico impiego di Cgil-Cisl-Uil, Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore – che si aggiunge alla mancata corresponsione del salario accessorio non erogato da parte dell’Ente dal 2016, ed alla continua mancanza di confronto, chiesta a più riprese e negata peraltro anche da quei dirigenti che dovrebbero relazionare sullo stato dell’arte relativo alla situazione economica dell’ente e sulle motivazioni per le quali non si sia ancora provveduto all’erogazione del salario accessorio dal 2016 ad oggi”.

“Scongiurare il peggio, soprattutto alla luce delle dimissioni del sindaco e dell’azzeramento della giunta – concludono i sindacalisti – per noi è fondamentale al fine di non inserire anche i dipendenti del comune di Floridia tra coloro che vivono il dramma della prolungata mancata erogazione degli stipendi, una piaga che colpisce centinaia di dipendenti della provincia aretusea e che purtroppo si sta allargando sempre più a macchia d’olio”.