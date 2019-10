Augusta, si sfalda il cornicione della facciata della Chiesa Madre: transennata parte del sagrato

Si sta sbriciolando il cornicione della facciata della Chiesa Madre, ad Augusta.

Questa mattina pezzi di pietra arenaria sono stati trovati sul sagrato. Dell'accaduto è stato informato il parroco, Don Palmiro Prisutto. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Vigili del fuoco mentre il Comune ha provveduto a transennare la zona interessata dal distacco. Molto probabilmente l'episodio si è verificato a causa di infiltrazioni di pioggia, che con il vento forte di oggi, ha accelerato lo sfaldamento della pietra.

Riaperta nei primi anni 2000 dopo gli interventi per ripristinare i danni derivanti dal terremoto del 13 dicembre del 1990, nella Chiesa non sono stati effettuati regolari interventi di manutenzione.

Il parroco e arciprete di Augusta, don Prisutto, sollecita agli enti preposti, Sovrntendenza e Genio civile, un sopralluogo urgente: "Pecche anche all'interno - dichiara don Palmiro Prisutto a SiracusaPost.it - ce ne sono tante, ma ciò che va evidenziato è che mancano le opere accessorie per poter fare velocemente gli interventi di manutenzione. Per intenderci, per cambiare anche solo una tegola - spiega - bisogna montare un ponteggio che costa miglia di euro".