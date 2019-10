Canicattini Bagni, Bilancio Partecipativo 2019: l'avviso sul sito del Comune

E' stato pubblicato l'Avviso per coloro che hanno intenzione di partecipare, entro il 18 Ottobre 2019, al Bilancio Partecipato 2019. Le aree tematiche individuate dall’Amministrazione comunale sono Sport e Pubblica Istruzione. Un solo progetto per ciascuna area tematica sarà ammesso, per un importo di 7.017,45 euro.

Tutta la documentazione relativa al Bilancio Partecipativo 2019, è pubblicata e scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it/web/.

Proposte presentate verranno sottoposte ad una valutazione di fattibilità tecnica da parte del Tavolo formato dai Responsabili di Settore competenti per materia, dal Sindaco, dagli Assessori comunali e da due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, indicati dai rispettivi Capigruppo.