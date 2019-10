Siracusa, la gestione dell'Artemision affidata a Civita

L’Ati costituita da Civita e Proodo si è aggiudicata per i prossimi due anni la gestione dell’Artemision, il tempio ionico dedicato alla dea Artemide, adiacente a Palazzo Vemexio, in Ortigia.

Questa mattina l'aggiudicazione con l'apertura delle buste delle tre offerte pervenute e ritenute valide.

L’offerta base era stata fissata dal Comune in 15.000 euro l’anno. L'offerta giudicata migliore è stata quella di Ati Civita Sicilia e Associazione Proodo con 22.222 euro.

Il gestore affidatario si dovrà occupare dell' apertura e chiusura del sito, della biglietteria, della sorveglianza del sito, della prima accoglienza, informazione, assistenza visitatori, delle visite guidate, oltre che dell'allestimento e gestione bookshop e dovrà garantire la pulizia e il mantenimento del decoro.

Il bando riguarda anche l’utilizzo della ampia stanza adibita a biglietteria dove il gestore potrà ospitare il bookshop e vendere il merchandising.