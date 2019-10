Augusta, furto di agrumi in contrada Bucchera: arrestati quattro 25enni

Aveva avvistato un'auto sconosciuta all'interno del proprio terreno, in contrada Bucchera, ad Augusta, e ha avvertito i Carabinieri.

Quest'ultimi, sul posto, hanno fermato e arrestato, in flagranza di reato, quattro giovani 25enni pregiudicati augustani, accusati di furto aggravato in concorso.

I giovani, infatti, sono stati sorpresi in possesso di circa 200 chili di agrumi, in auto, all’interno di sacchi di juta.

La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario dell’agrumeto, mentre i fermati, sottoposti al regime degli arresti domiciliari