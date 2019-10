Siracusa, Giornate Fai di Autunno: visite a Villa Reimann e al Semaforo di Belvedere

Il prossimo fine settimana, 12 e 13 ottobre, torna l'appuntamento con la Giornate del Fai di Autunno, un'iniziativa che punta a far riscoprire le ricchezze culturali del territorio, spesso aperti al pubblico per la prima volta.

A Siracusa si potranno visitare due siti: Villa Reimann e il suoi giardini con annessa la piccola Latomia dei Carratore e il Semaforo di Belvedere. Quest'ultimo sito è stato ristrutturato anni fa, ma mai aperto alla comunità. I visitatori avranno la possibilità di accesso all'interno fino a raggiungere la sommità dalla quale potranno godere di un panorama ineguagliabile, che abbraccia l'intero circuito delle mura Dionigiane e che va dall'Etna a Pachino per finire alla Calabria.

"Dopo la riapertura del Castello Eurialo - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata - la fruibilità del Seamforo può rappresentare un tassello importante nel circuito dei sti culturali di Belvedere".

Villa Reimann e i suoi giardini sono stati affidati dai Garanti al Fai, che sta operando con uno studio filologico e un monitoraggio per ripristinare il giardino così come fu concepito dalla signora Reimann. Al suo interno ci sono numerosi sepolcri di età greca, romana e bizantina.

"Il primo risultato ottenuto a Villa Reimann - riferisce Sergio Cilea, capo delegazione de Fai di Siracusa - è stata la riattivazione della fontana all'interno del giardino. Ma la chicca sarà la possibilità di visitare la Latomiuncola, piccola Latomia privata dei Carratore, giardino segreto mai aperto al pubblico".