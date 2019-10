Siracusa, conto consuntivo 2018: approderà in Aula entro il 28 ottobre

Il consiglio comunale per l’approvazione del Rendiconto di gestione 2018 sarà convocato secondo la tempistica condivisa dal Segretario generale e dal Commissario ad acta, ovvero entro il prossimo 28 ottobre 2019.

A dirlo è Michele Mangiafico, Presidente del Consiglio comunale facente funzione, il quale riferisce l'iter, fin qui, seguito: "Nel corso della mattinata di ieri, il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Siracusa, presieduto da Dorotea Caligiore, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio comunale il parere alla proposta numero 39 del 9 settembre 2019 ovvero quella relativa al Rendiconto di gestione dell’anno 2018 e dei suoi allegati. - si legge in una nota a firma di Mangiafico - Il Collegio dei revisori ha così rispettato la “road map” condivisa con il Commissario ad acta nominato dalla Regione siciliana. Il Presidente del Consiglio comunale facente funzione in questi giorni, Michele Mangiafico, ha trasmesso ieri stesso – senza l’urgenza – il parere ricevuto e l’intera proposta alla V Commissione consiliare, presieduta da Salvatore Castagnino, il quale ha convocato i componenti per la trattazione dell’argomento già giovedì 10 ottobre alle ore 12,30. Contestualmente ha avuto inizio ieri il deposito della proposta, completa di tutti i suoi allegati, presso la segreteria dell’ufficio del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto condiviso con il Commissario ad acta."

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale Simone Ricupero, il quale spiega: "Il Consuntivo 2018 è necessario per lo sblocco dell’ormai famoso finanziamento derivato dal Bando Periferie emesso dal MiBACT."