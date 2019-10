Buccheri, detriti in strada: disagi alla circolazione sulle Sp5 e Sp10

Detriti in strada, a causa del maltempo, creano difficoltà alla circolazione sulla Sp5 Buccheri – San Giovanni e sulla Sp10.

Il sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo, inoltre, ha disposto un sopralluogo esplorativo delle scuole al fine di verificare eventuali criticità. Non è stato riscontrato alcun problema dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, edifici scolastici in perfetto stato.