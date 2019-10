Siracusa, trasporto scolastico: i pullman extra urbani si fermeranno davanti al Pantheon

I pullman che trasportano le studentesse e gli studenti dei comuni limitrofi a Siracusa si fermeranno anche “in piazza Pantheon, nel tratto imposto tra Foro Siracusano e via Agatocle, sul lato destro del senso di marcia, in prossimità di via Agatocle, l’estensione della fermata BUS esistente, anche al trasporto pubblico extraurbano”. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale