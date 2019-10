Siracusa, Riserva Naturale orientata Pantalica e Valle dell'Anapo: in corso interventi di ripristino e messa in sicurezza

Saranno raggiungibili più facilmente la riserva naturale di Pantalica e Valle d'Anapo grazie agli interventi in fase di realizzazione per il ripristino delle condizioni di fruibilità e messa in sicurezza. A darne notizia l’assessore regionale, Edy Bandiera, durante l'incontro tenutosi questa mattina, presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa.

In particolare si prevede la pulizia dell’asta fluviale dell’Anapo, potature sulla vegetazione esistente ed eliminazione di piante schiantate o a rischio di crollo e di platani colpiti da cancro colorato, per un costo complessivo di 985.000,00 euro.

Inoltre, nei prossimi giorni, verrà avviata una manutenzione ordinaria/straordinaria di manufatti presenti all’interno della Riserva che abbisognano di un intervento urgente. In particolare, sarà ricostituito il fondo della ex strada ferrata, le staccionate divelte e/o ammalorate, tutta la segnaletica dei sentieri, le aree attrezzate danneggiate dalla piena del fiume. Si provvederà, inoltre, a ripristinare la toponomastica delle gallerie presenti lungo il tracciato della ex strada ferrata, per un importo complessivo, di detti lavori, di € 200.000,00.

“Abbiamo predisposto l’avvio di una selezione pubblica aperta a tutti gli operai delle tre fasce occupazionali per il reperimento di personale con adeguate abilità cognitive da utilizzare per l’accoglienza dei turisti in ciascuno degli ingressi della Riserva – afferma Bandiera – contestualmente siamo in stretto contatto con la Soprintendenza ai beni culturali di Siracusa, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto per la messa in sicurezza di parti della Riserva, oggetto di una frana lo scorso inverno”.

Altro importante intervento è quello che sta gestendo il Genio Civile di Siracusa per il ripristino della viabilità lungo la ex strada ferrata, per una frana che ha interessato quasi la metà della carreggiata e che ha interdetto al pubblico la fruizione della Riserva dall' ingresso di contrada Fusco. I lavori sono già stati appaltati e verranno consegnati nel corso della settimana. L’importo dell’intervento ammonta a 270.000 euro