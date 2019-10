Pachino, audizione in commissione all'Ars per il Michelangelo Bartolo

Il rischio di sgombero per l'istituto superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino sarà domani al centro di un'audizione nella V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars. A darne notizia è la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata.

Il tribunale ha fissato per il 23 ottobre il termine ultimo per il rilascio dell'immobile.

“il Libero Consorzio di Siracusa, a causa della situazione di dissesto economico–finanziario - spiega la Cannata - non è riuscito a far fronte ai canoni di locazione dell’immobile, sede dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino, e in seguito alla morosità accumulata, il Tribunale di Siracusa ha emesso, in favore del proprietario, l’ordinanza di sgombero. Una circostanza - conclude Rossana Cannata - che metterebbe seriamente a rischio la regolare prosecuzione delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso per i circa 500 studenti".