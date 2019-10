Siracusa, concorsi pubblici: un nuova struttura Fp-Cgil per coloro che vorranno partecipare

Nascerà una nuova struttura Fp – Cgil Concorsi per andare incontro a coloro che hanno intenzione di partecipare ai concorsi già banditi (giustizia, mibac etc) ed a quelli ancora da bandire (scuola, inps, inail etc).

In questi giorni si stanno già formando delle figure nuove (i tutor) che avranno il compito di facilitare il rapporto tra coloro che vorranno avvalersi di questa struttura (partecipanti) e l’organizzazione formativa (docenti). I tutor saranno il vero e proprio riferimento dei partecipanti, da loro saranno guidati con istruzioni ed indicazioni sul percorso da svolgere e per agevolare il processo di apprendimento.

Tra il 2008 ed il 2017 tantissimi i dipendenti pubblici andati in pensione grazie a Quota cento. Un terzo di questi saranno sostituiti grazie ai concorsi pubblici.