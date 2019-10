Siracusa, pioggia e forte vento sferzano tutto il territorio provinciale: inevitabili i soliti allagamenti

Risveglio in piena atmosfera autunnale questa mattina nel Siracusano.

Rispettate in pieno le previsioni meteo che davano dalla tarda serata di ieri e per la giornata di oggi pioggia e vento forte.

Nel capoluogo inevitabili le conseguenze per le strade con allagamenti in alcuni casi.

Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco a fare da spola tra le zone "più difficili" della città: Viale Epipoli, via Arsenale, Villaggio Miano, solo per citarne alcune.

Macià che maggiormente disturba è il vento forte che è incessante e piuttosto forte e che pone l'attenzione, in particolare sul crollo di alberi e cartelloni pubblicitari.