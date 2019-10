Priolo, rifiuti abbandonati: sanzionate 5 persone

Cinque persone sorprese ad abbandonare i propri rifiuti in contrada Biggemi, a Priolo. Sono state sanzionate e obbligate al ripristino dei luoghi. Tra i trasgressori anche cittadini residenti a Priolo.

Nelle scorse settimane, altre 4 persone erano state multate per lo stesso motivo. Dal sindaco Gianni l'invito rivolto a tutti i cittadini a conferire i rifiuti in maniera corretta, nell’isola ecologica mobile o usufruendo del servizio porta a porta come da calendario redatto con IGM.

I controlli proseguiranno sia in contrada Biggemi sia nelle altre zone del paese.