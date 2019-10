Palermo, Giovanni Brusca chiede i domiciliari

Giovanni Brusca,condannato per la strage di Capaci e per avere ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo, poi sciolto nell'acido, ha fatto ricorso in Cassazione per avere gli arresti domiciliari. L'udienza oggi a porte chiuse, senza la difesa, che ha inviato memorie scritte. Il verdetto si saprà domani. In cella da 23 anni e da 2 collaboratore di giustizia, Brusca ricorre contro il Tribunale di Sorveglianza romano,che a marzo ha respinto l'istanza, sebbene l'Antimafia ritenga che vi siano "elementi oggettivi di ravvedimento".