Siracusa, Gradenigo: "Bene lo Street control, ma bisogna incrementare i parcheggi rosa e gialli"

Bene lo Street control per liberare la città dai parcheggi selvaggi, ma bisognerebbe incrementare i parcheggi riservati, ad esempio quelli rosa e gialli per il carico e scarico merci, soprattutto nelle vie commerciali della città (Gelone, Umberto, Tisia, Teracati, Piave, Zecchino, Teocrito, Tunisi etc.).

A dirlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo: "Un modo - dice - per andare incontro alle numerose attività commerciali e alle mamme incinte o con bimbi piccoli, conciliando l'esigenza di controllo e repressione degli illeciti da parte del Comune con quella lavorativa di esercenti e genitori, evitando che possano essere multati/e durante lo svolgimento della propria attività. - e poi conclude - Un intervento integrativo che può essere facilmente realizzato e subordinato al rispetto di noi cittadini dei suddetti stalli "riservati". "