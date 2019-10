Siracusa, scontro auto-moto in via Malta. VIDEO DELL'IMPATTO

Incidente stradale ieri sera, intorno alle 20,20, in via Malta all'incrocio con via Perasso, a Siracusa.

Una Ford C Max con alla guida un 74enne originario di Treviso, ma residente a Milano, ha impattato con una Moto , una Bmw Ninet guidata da un 51enne di nazionalità francese. Ad avere la peggio il motociclista che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'Umberto I°. Per lui 30 giorni di prognosi per fratture.

Sul posto la Polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il video ci è stato inviato da un nostro lettore.