Siracusa, controlli a tappeto in Ortigia e Fontane Bianche: elevate sanzioni per 9400 euro

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri, in particolare nelle ore notturne, in zona Ortigia e Fontane Bianche. Le pattuglie, armate di strumentazione per rilevare il tasso alcolemico del conducente, hanno passato al setaccio 73 veicoli e 102 persone, tante le violazioni accertate al codice della strada.

Quattro veicoli, infatti, sono stati trovato sprovvisti di copertura assicurativa, mentre un conducente di 26 anni è stato trovato con un un tasso alcolemico pari a 2.73 g/l, da cui è derivata anche la denuncia a piede libero dello stesso.

In tutto, nella sola serata di sabato scorso, sono stati decurtati 56 punti patente ed elevate contravvenzioni per circa 9400 euro.

Fra le violazioni più riscontrate anche la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Inoltre, sono stati denunciati 4 siracusani: un giovane 30enne, già noto alle forze di polizia, in quanto trovato in possesso di coltello a serramanico di genere vietato;

un 40enne disoccupato con precedenti di polizia in quando responsabile del reato di violazioni dell’obbligo di dimora; due giovani tra i 20 e 30 anni tutti con precedenti in quanto individuati quali responsabili dell’aver violato l’obbligo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In cinque segnalati alla Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti